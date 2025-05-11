İsmail Kartal, Fenerbahçeli oyuncuyu istiyor!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:03

Güncelleme: 11.05.2025 - 16:03

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Ligi'nde bitime bire hafta kala şampiyonluğu Tractor'e kaptırırken ikincilik için aynı puanda olduğu Sepehan ile mücadele ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Persepolis, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Yönetimden ilk olarak sağ beke takviye talep eden İsmail Kartal, Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Florent Hadergjonaj'ı istemişti. İranlı yöneticilerin, İsviçre doğumlu Kosovalı futbolcuyla yaptığı görüşmeler olumlu ilerlerken son anda bir kriz çıktığı ileri sürüldü.

Tasnim'in haberine göre; mali konularda anlaşma sağlanan Hadergjonaj, geçtiğimiz günlerde Persepolis yöneticilerine takıma katılma konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.

30 yaşındaki futbolcunun, transfer ve kulüpten alacağı maaş konusunda endişeleri olduğunu dile getirdiği, İran kulübünün yetkililerinin ise oyuncuyu bu konuda rahatlatmaya ve takıma katılması için kesin onayını almaya çalıştığı ancak şu ana kadar başarılı olamadıkları kaydedildi.

Hadergjonaj transferinde yaşanan bu krizin ardından Persepolis'in, İsmail Kartal'ın transfer listesinde yer alan bir diğer sağ bek Bright Osayi Samuel'e yöneldiği belirtildi.

Haber detayında, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel ile pazarlık kapısının aralanmaya çalışıldığı ifade edilirken, Nijeryalı defans oyuncusunun fiyatının oldukça yüksek olduğuna vurgu yapılarak "Persepolis'in onu transfer etmesi oldukça zor olacak" yorumuna yer verildi.