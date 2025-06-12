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İsmail Kartal'ın stoper adayı Süper Lig'den!

İsmail Kartal'ın stoper adayı Süper Lig'den!

12.06.2025 12:47:00
Güncellenme:
DHA
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İsmail Kartal'ın stoper adayı Süper Lig'den!

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Göztepe forması giyen Heliton ile ilgileniyor.

İran Ligi takımı Persepolis, transfer döneminde rotayı İzmir temsilcisi Göztepe'ye çevirdi.

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi.


Persepolis'in bonservis için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton'un Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #ismail kartal #Persepolis

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