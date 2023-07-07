Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Ivan Perisic için transfer iddiası

Tottenham'dan ayrılması beklenen Ivan Perisic'in Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:22
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Ivan Perisic için transfer iddiası
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Geçtiğimiz günlerde temsilcileri tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Ivan Perisic ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Ivan Perisic, Tottenham'dan ayrılıp eski kulübü olan Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya yakın.

Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde Tottenham ile olan sözleşmesini feshedip Hırvatistan'a gideceği iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 44 karşılaşmaya çıkan Perisic, 1 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti. 

Hırvat oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.


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