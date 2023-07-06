Son dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'i KAP'a bildirdi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:51

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

18 yaşındaki oyuncu bugün (perşembe) saat 15.30 sularında Real Madrid'e imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya hareket etti.