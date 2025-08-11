Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, sahasında Feyenoord'la karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"Geçen hafta Süper Lig maçlarını izlediniz mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı oldu mu ve hakem performansını nasıl buldu?" sorusunu Mourinho şöyle yanıtladı:

“Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında pazar günü de Göztepe'nin maçını izledim bir sonraki hafta rakibimiz olduğu için.”

Yarınki mücadele için Mourinho, “Taraftarlarımız istedikleri zaman çok zor bir atmosfer yaratabiliyorlar. Taraftarlarımız Fenerbahçe için pozitif bir atmosfer yaratabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam arasındayız. 2-1'lik bir sonucun yüzde 50-50 olduğuna inanıyorum” dedi.

TALISCA VE İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU

Anderson Talisca ve İsmail Yüksek'in durumuyla ilgili Mourinho soruyu şöyle yanıtladı:

“Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. Portekiz'de kamptayken çalışmalarını sürdürdü. İsmail sonrasında sakatlandı. Dolayısıyla iyileşme anlamında Talisca'nın arkasında. Yarın ilk maçtaki oyunculara ek olarak Talisca ve İsmail Yüksek olacak kulübede."

Transfer ve oyun sistemiyle ilgili soru için Mourinho şunları söyledi:

“Geçişler sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyun içinde sürekli geçişler oluyor. Eğer yarınki maçta da buna bakarsanız ne kadar çok geçişler olacağını görürsünüz. Elinizde hızlı oyuncular varsa buna göre oynarsınız, farklı oyuncular varsa farklı bir geçiş oyunu oynarsanız. Oyun içinde geçişler her zaman var.”

Süper Lig'deki ilk hafta maçının ertelenmesi ve Feyenoord'un hafta sonu maç oynamasıyla ilgili Jose Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısını dinlendirdiler. Bazı oyuncularını maçta çıkardılar, bazıları da süre almadılar. Bizim maçımızın ertelenmesi çok iyi oldu çünkü bütün odağımızı yarınki maça odakladık. Onların maç oynamasının önemli bir avantaj olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

'BAŞLANGIÇ İÇİN HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK'

"Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz yarınki maç."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu."