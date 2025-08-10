Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: İngiliz futbolcu için transfer açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 16:09:00
Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.

Marsilya forması giyen Jonathan Rowe ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğunu ve kararı birlikte vereceklerini söyledi.

"KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ"

Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe için, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Pablo Longoria (başkan), Medhi Benatia (futbol direktörü) ve ben ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak" dedi.

RENNES DE DEVREDE

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile Fransa'dan Rennes de ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

