Jose Mourinho'nun isteği sonrası... Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti!

11.08.2025 11:32:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Oleksandr Zinchenko için Arsenal'e resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'nun transferi için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun transferi için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

