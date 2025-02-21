Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus, Vlahovic'in bonservisini belirledi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:20

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in peşinde olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Juventus sezon sonunda Vlahovic'i satma kararı aldı.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Sırp golcü için İtalyan devinin 25-30 milyon Euro bandında bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla 30 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.