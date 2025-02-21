Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus, Vlahovic'in bonservisini belirledi!
Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'in peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddia edilmişti. İtalyan devinin, Sırp golcünün bonservisini belirlediği aktarıldı.
Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in peşinde olduğu iddiası ortaya atılmıştı.
Nicolo Schira'nın haberine göre, Juventus sezon sonunda Vlahovic'i satma kararı aldı.
Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Sırp golcü için İtalyan devinin 25-30 milyon Euro bandında bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla 30 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dusan Vlahovic #fenerbahçe #juventus
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!
- Juventus, Vlahovic'in bonservisini belirledi!
- PFDK'den Arda Turan kararı
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
- Hollanda'da gündem Galatasaray - AZ Alkmaar maçı!
- En-Nesyri, Fenerbahçe tarihine geçti!
- Anderlecht zaferi Mourinho'yu zirveye çıkardı
- Youssef En-Nesyri'den flaş paylaşım
- 'Kazanan modunu açtığını görmek umut verici'
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!