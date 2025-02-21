Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus, Vlahovic'in bonservisini belirledi!

Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'in peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddia edilmişti. İtalyan devinin, Sırp golcünün bonservisini belirlediği aktarıldı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus, Vlahovic'in bonservisini belirledi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:20

Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in peşinde olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Juventus sezon sonunda Vlahovic'i satma kararı aldı.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Sırp golcü için İtalyan devinin 25-30 milyon Euro bandında bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic bu sezon Juventus formasıyla 30 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Dusan Vlahovic #fenerbahçe #juventus

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