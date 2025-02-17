Kolo Muani, Juventus'ta bambaşka!
Juventus'un devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, yeni takımında 5 maçta 6 gole katkı verdi.
Juventus'un devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, İtalya'da fark yarattı.
Fransız yıldız, son olarak takımının Inter karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette Francisco Conceiçao'ya asisti yapan isim oldu.
Muani, toplamda ise transferinden bu yana Juventus'ta 5 maça çıktı ve 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Juventus'un, bu performansının ardından Randal Kolo Muani'yi yeni sezonda da kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Randal Kolo Muani #juventus #paris saint-germain
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