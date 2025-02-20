Kenan Yıldız'ın çabası yetmedi: Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Peter Bosz'un ekibi PSV, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında uzatmalara giden maçta evinde Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Philips Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 2-1'lik PSV üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Ivan Perisic ve 74. dakikada Ismael Saibari kaydetti.
Juventus'un tek golünü ise 63. dakikada Timothy Weah kaydetti.
KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ
Uzatma dakikalarında ise PSV adına Ryan Flamingo'nun 98. dakikada attığı gol durumu 3-1'e getirdi ve ev sahibi ekibi tur atlayan taraf oldu.
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 77. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte PSV adını son 16 turuna yazdırırken, Juventus kupaya veda etmiş oldu.
PSV, son 16 turunda Inter veya Arsenal ile eşleşecek.
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