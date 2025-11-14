Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski transfer kararını verdi!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski transfer kararını verdi!

14.11.2025 16:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lewandowski transfer kararını verdi!

Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu ileri sürülen Robert Lewandowski'nin ara transfer dönemi için kararını şimdiden verdiği iddia edildi.

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin adı ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı lacivertlilerin, Polonyalı santraforun menajeriyle görüştüğü ve anlaşma yolları aradığı ileri sürülmüştü.

Lewandowski'nin transfer durumuyla ilgili son iddia ise Almanya'dan geldi.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 37 yaşındaki futbolcu ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Haberde, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli golcünün transfer kararını sezon sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Bu sezon 12 maça çıkan Robert Lewandowski 7 kez fileleri havalandırdı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #barcelona #robert lewandowski

İlgili Haberler

Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!
Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber! İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den Robert Lewandowski hamlesi: İlk görüşme gerçekleşti!
Fenerbahçe'den Robert Lewandowski hamlesi: İlk görüşme gerçekleşti! Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile ilk teması kurduğu iddia edildi.
El Clasico öncesi Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber
El Clasico öncesi Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın 37 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski'nin sakatlandığı açıklandı.