Fenerbahçe'den Robert Lewandowski hamlesi: İlk görüşme gerçekleşti!

13.11.2025 09:32:00
Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile ilk teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Golcü transferine yoğunlaşan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Robert Lewandowski olduğu ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılması beklenen Lewandowski'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı golcünün menajerine oyuncunun durumunu sorduğu ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lewandowski'nin Katalan devinden beklediği teklifi alamadığı ve ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı. Barcelona'da bu sezon 12 maçta süre alan 37 yaşındaki Lewandowski, 7 gollük skor katkısı verdi.

