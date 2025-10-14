El Clasico öncesi Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 16:31:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın 37 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski'nin sakatlandığı açıklandı.

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

EL CLASICO'DA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.

