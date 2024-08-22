Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sander Berge'nin yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan Sander Berge, Fulham'a transfer oldu.
Fulham, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sander Berge'yi kadrosuna kattı.
Fulham Kulübü'nden yapılan açıklamada, Norveçli orta saha ile 5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu transfer için Burnley'e 23.5 milyon euro bonservis artı 6 milyon euro bonus maddeler içeren bir ödeme yapılacağı açıklandı.
Transferi hakkında konuşan Berge, "Fulham her zaman beni heyecanlandıran bir takım olmuştur. Onlarla hem Championship'te hem de Premier Lig'de oynadım ve oynadıkları oyun harika!" ifadelerini kullandı.
Berge, geçen sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.
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