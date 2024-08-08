Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sander Berge'ye İngiliz kancası!

Manchester United'ın, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Burnley'nin Norveçli oyuncusu Sander Berge ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:11
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sander Berge'ye İngiliz kancası!
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Fenerbahçe'nin orta saha için belirlediği transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Burnley'nin önemli ismi Sander Berge için Manchester United'ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Fiorentina'dan kiralanan Sofian Amrabat'ın kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından arayışlara başlayan Manchester United'ın, Sander Berge için Burnley ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

BURNLEY'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET

İngiliz basını, Manchester United'ın 26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu için 23 milyon Euro'luk bütçe hazırladığını duyurdu. Ancak Burnley'nin ise kapıyı 30 milyon Euro'dan açtığı belirtildi.

BİR DİĞER ALTERNATİF FOFANA

Öte yandan İngiliz basını, Manchester United'ın Monaco'nun 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için de görüşmelerde bulunduğunu vurguladı.

Burnley formasıyla geçen sezon 40 resmi maça çıkan Berge, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.


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