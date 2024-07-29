Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:56

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:56

Sander Berge, Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Orta sahada görev yapmaktadır. Hızlı, güçlü ve uzun boyuyla dikkat çeken Berge, hem defansif hem de ofansif özellikleriyle bilinen tam bir orta saha oyuncusudur. Peki, Sander berge kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Sander Berge kaç yaşında?

SANDER BERGE KİMDİR?

Sander Berge, 14 Şubat 1998 yılında Norveç’te dünyaya geldi. Norveçli orta saha, kariyerini İngiltere Championship ekiplerinden Burnley formasıyla sürdürüyor. Sander Berge 1,95 cm boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.

Takımıyla birlikte 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 37 karşılaşmada süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Oyuncunun kariyerinde ise Genk, Sheffield United, Valerenga, Burnley ve Asker gibi takımlar bulunuyor.

Profesyonel Futbol kariyerine 13/14 sezonunda Asker’de başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Valerenga’ya transfer oldu.