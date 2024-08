Spor yazarları Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe Kadıköy'de turu geçer'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:13

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:13

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lille'e 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının açıklamaları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Mourinho’nun İrfan Can ve Oğuz Aydın’ı oyuna geç aldığı fikrindeyim. Nitekim İrfan girdi, frikikten golünü attı. Oyunda kaldığı süre içinde Maximin hücumda etkiliydi, beğendim. Şanssızlıklar F.Bahçe’nin yakasını bırakmadı, 90+2’de yine savunmaya çarpan top ağlara gitti. Lille, hücuma hızlı çıkıyor, fizik güçleri Sarı-Lacivertlilerin önünde. Rövanşta en çok dikkat edilmesi gereken konu bu... 2-1’lik mağlubiyete rağmen F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi için Kadıköy’de her şeyini ortaya koyarsa turu söküp alır." (Cumhuriyet)

''BAŞLARININ DÖNMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL''



Uğur Meleke: ''Fenerbahçe’de dün en etkili isim Saint-Maximin’dı. Çok hareketliydi, iki de net pozisyonu değerlendiremedi. İsmail, bir hafta önce Lugano’yu adeta tek başına elemişti. Dün de onun presiyle kazanılan toplarla pozisyonlar yakaladı sarı lacivertliler. İrfan Can’a bir maça tesir etmek için adeta 20 dakika yetiyor. Müsabaka seviyesi yükseldikçe nabzı düşen özel bir oyuncu. Yusuf Dikeç sevincini hak eden soğukkanlılıkta bir frikik golü attı dün. Rövanş maçına kadar birilerinin Jose Mourinho’ya İrfan Can’ın sekiz numara oynayabileceğini fısıldaması lazım bence.'' (Hürriyet)

İlker Yağcıoğlu: ''Dün akşam son dakikada gelen gol moralleri bozsa da Fenerbahçe'nin rövanşta, turu geçecek gücü de kalitesi de var. Sarı-Lacivertliler dün akşam iki devrede iki farklı maç oynadı. Fenerbahçe'nin rövanşta, turu geçecek gücü var. Kadıköy'deki atmosferde Lille'in genç oyuncularının başlarının dönmemesi mümkün değil.'' (Takvim)

''UMUTLARI KADIKÖY'E TAŞIYAN İSİM''

Gürcan Bilgiç: ''Daha 12. dakikaydı, komik bir gol yedi Fenerbahçe. Bilardoda "bant" kullanırlar, Lille takımı da öyle yaptı. Ama Livakovic'in kurtardıkları öyle değildi. Takımı maçta da tuttu, umutları Kadıköy'e taşıyan oyuncu da oldu. Mourinho'nun imza atarken yaptığı teşhis doğruydu; "Biraz daha hızlı oynamamız lazım" dedi. Sahadaki oyuncular, Maximin haricinde geçen sezonun kadrosu. Bırakın daha hızlıyı, daha yavaş bölümündeler. Konuşmak en kolayı ama sahaya baktığımızda "Mourinho geldi, böyle oldu" diyeceğimiz bir şey yok.'' (Fotomaç)

Ömer Üründül: ''Genel gözlemlerime gelince, esas sıkıntının kaynağı dün gece ileri üçlüydü. Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler. Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim. Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor. Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti. Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Fizik olarak da daha öndeler. Bu açıdan Kadıköy'deki rövanş çok zor olacak.'' (Sabah)

''FENERBAHÇE KADIKÖY'DE ÇÖZER''

Ercan Güven: ''Her maça rakibin ne yapmak istediğini anlamak için oynamak yerine seyrederek başlayan, ancak soyunma odasında Mourinho anlattıktan ve ikazlarını yaptıktan sonra normale dönen bir Fenerbahçe var sanki. Teknik direktörün güçlü karakteri mi futbolcuların elini kolunu bağlıyor maçın başında nedir! Oysa her biri “yıldız” boyutunda. Her şeye direktif mi lazım. Kimse merak etmesin... Ve 90’da gelen geçiş golüyle paniğe kapılmasın. Lille’i ilk yarıda inceleyen, ikinci yarıda çözen Mourinho, Kadıköy’de kaldığı yerden başlatacaktır takımı...'' (Milliyet)

Oktay Derelioğlu: ''Fenerbahçe daha takım olma yolunda giderek emin adımlarla ilerliyor. İkinci yarı İrfan Can hamlesi çok yerinde oldu. Nitekim İrfan Can beraberlik golünü atarak hepimizi sevindirdi. Ancak yenen gol şok etkisi yaşattı. Bu yenilgiye rağmen Fenerbahçe Kadıköy'de bu turu geçecek güçte. Fenerbahçe Kadıköy'de oynanacak olan rövanş maçında taraftarıyla birlikte Lille'yi eler. Bu yenilgi asla dünyanın sonu değil.'' (Takvim)