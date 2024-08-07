Eski hakem Lille - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Faul olup olmadığını göremedik'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:34

Güncelleme: 07.08.2024 - 09:34

Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Lille ile oynadığı karşılaşmada hakem kararlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin maçın uzatma anlarında yediği gol öncesindeki faul şüphesi olan pozisyona da değindi.

Çoban'ın yazısı şu şekilde:

''Maçın Rumen hakemi Kovacs, Avrupa Şampiyonasında bıraktığı yerden devam etti. Maç süresince karar standardı hiç yoktu. Çaldığı ve çalmadığı düdüklerde ciddi sapmalar vardı. Bazen faul olmayan pozisyonlara faul çalarken, bazen de faul olan pozisyonları devam ettirdi. Sarı kartına başvurduğu pozisyonlardan daha ağırına kart çıkartmadı. Tek şansı maçta kendisine iş düşmemiş olmasıydı.

"FAUL OLUP OLMADIĞINI GÖREMEDİK"



Hiçbir kritik karar vermek zorunda kalmadı. Maç boyu oyunu yavaşlatan Fransız takımına karşı önlem almadığı gibi oyunun sonuna da bu duraklamaları eklemedi. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul olup olmadığını göremedik. Faul pozisyonunun tekrarları ekrana yansımadı.''