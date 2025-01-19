Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Cristian Medina ilk maçında golle tanıştı!

Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Cristian Medina, Estudiantes'e imza attı. Arjantin ekibi, Medina'yı duyurduktan birkaç saat sonra gösteri maçına çıkardı ve 22 yaşındaki futbolcu söz konusu maçta gol atmayı başardı.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Cristian Medina ilk maçında golle tanıştı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:31

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina'nın Estudiantes'e transferi resmiyet kazandı.

Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen Estudiantes, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.

Aslanlar Gecesi kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Racing de Montevideo ile karşılaşan Estudiantes, Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.

İşte Cristian Medina'nın golü:

 


Etiketler: #Estudiantes #Cristian Medina #fenerbahçe

İlgili Haberler

Boca Juniors'tan Medina için transfer açıklaması: '3 ay sonra...'

Boca Juniors'tan Medina için transfer açıklaması: '3 ay sonra...'
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Boca Juniors'tan Cristian Medina açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Boca Juniors'tan Cristian Medina açıklaması!
Medina transferinde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip!

Medina transferinde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler