Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Cristian Medina ilk maçında golle tanıştı!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:31

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina'nın Estudiantes'e transferi resmiyet kazandı.

Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen Estudiantes, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.

Aslanlar Gecesi kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Racing de Montevideo ile karşılaşan Estudiantes, Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.

İşte Cristian Medina'nın golü: