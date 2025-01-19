Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Cristian Medina ilk maçında golle tanıştı!
Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Cristian Medina, Estudiantes'e imza attı. Arjantin ekibi, Medina'yı duyurduktan birkaç saat sonra gösteri maçına çıkardı ve 22 yaşındaki futbolcu söz konusu maçta gol atmayı başardı.
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Medina'nın Estudiantes'e transferi resmiyet kazandı.
Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen Estudiantes, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.
Aslanlar Gecesi kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Racing de Montevideo ile karşılaşan Estudiantes, Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.
Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.
İşte Cristian Medina'nın golü:
El pase a la red de Cristian Medina ?? pic.twitter.com/UlR98WAisF— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 19, 2025
Etiketler: #Estudiantes #Cristian Medina #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Verilen kırmızı kartta karar doğru mu?
- 'Solskjaer bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak'
- Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
- Cristian Medina yeni takımıyla ilk maçında golle tanıştı
- Napoli, Atalanta deplasmanından zaferle döndü!
- Barcelona'da galibiyet hasret sürüyor!
- Aliağa Petkimspor, deplasmanda farklı kazandı!
- Lyon, sahasında bir puana razı oldu!
- Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!
- Solskjaer rüzgârı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- 'Hukuki başvurular yapılacaktır'
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Anlattığı anlar ortaya çıktı!
- Kayak merkezinde korkunç anlar... 17’si ağır 30 yaralı!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- 9 aydır raporluydu...
- Akaryakıt tankeri patladı!