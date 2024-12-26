Medina transferinde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:13

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yazdan bu yana transfer gündeminde olan ve ocak ayında kadrosuna katmak istediği Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Cristian Medina'ya yeni bir talip çıktığı iddia edildi.

İSPANYA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Arjantin basınından Planet Boca Juniors'ın haberine göre; Medina'yı İspanya 2. Lig takımı Almeira da istedi.

Cristian Medina'nın yerine oyuncu arayan Boca, Almeira'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Robertone ile ilgilendi. İspanyol kulübünün Robertone'ye karşılık Medina'yı talep ettiği ancak 22 yaşındaki futbolcunun bu takasa sıcak bakmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE İLE BOCA JUNIORS ANLAŞAMADI

Haber detayında Cristian Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinin ise henüz sonuçlanmadığı ifade edilirken, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin sarı lacivertli kulübün yaptığı 10 milyon dolar + bonusları içeren teklifi kabul ettiği ancak ödeme şartlarında anlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

Medina'nın en büyük arzusunun 2025 yılından itibaren Fenerbahçe'de oynamak olduğu, futbolcuya gelen teklifleri de göz önüne alan sarı lacivertlilerin ise bu transferi nihayete erdirmek için yeniden görüşmelere başlayacağı ileri sürüldü.

Haberde, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Arjantinli futbolcu için güçlü bir teklif daha göndereceği ifade edildi. Bu teklifin geçtiğimiz yaz masaya koyulan tutarla aynı olacağı ancak ödeme koşullarının iyileştirileceği belirtildi.

Bu şartlar altında Fenerbahçe ile Boca Juniors arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının muhtemel olduğu iddia edildi.

UZUN SÜREDİR FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Boca'dan ayrılmak isteyen Medina'ya 20 Ekim'de oynanan Tigre maçından bu yana teknik direktör Fernando Gago tarafından forma şansı verilmiyor. Bu sezon 30 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı.