Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Romelu Lukaku ile sözlü anlaşma sağladığı, Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.
Napoli, hücum hattını Romelu Lukaku ile güçlendirmek istiyor.
Sky'da yer alan habere göre, İtalyan temsilcisi, Lukaku ile yaptığı görüşmelerde sözlü olarak anlaşma sağladı.
40 MİLYON EURO İSTENİYOR
Napoli, Belçikalı yıldızın transferi için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. Chelsea, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Lukaku için 40 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
ANTONIO CONTE İTİRAFI
Lukaku, Avrupa Şampiyonası'ndan önce yaptığı açıklamada Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte için övgü dolu sözler kullanmıştı. Belçikalı golcü, Inter'de birlikte görev yaptığı Conte'nin birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söylemişti.
Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol attı ve 4 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Nuri Şahin: 'Ben ve ekibim başarıya çok açız'
- Ordu ile silahlı isyancılar arasında çatışma çıktı!
- Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da zirvede!
- Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!
- Onuachu için transfer açıklaması!
- Juventus'a Kenan Yıldız şoku
- Olimpiyatların 'kralı' Michael Phelps
- Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının hakemleri açıklandı
- EURO2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den!
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Sıralama değişmedi!
- Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı