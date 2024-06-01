Aziz Yıldırım 'Mourinho istiyor' demişti: Chelsea'den Romelu Lukaku kararı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku için "Mourinho istiyor" açıklamasını yapmıştı. Yıldız oyuncu için Chelsea'den karar çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:43
Aziz Yıldırım 'Mourinho istiyor' demişti: Chelsea'den Romelu Lukaku kararı!
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ismini gündeme getirmişti.

Aziz Yıldırım, Lukaku için "Mourinho istiyor" açıklamasını yaparken, Belçikalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'den karar çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Chelsea ile Napoli arasındaki Victor Osimhen - Romelu Lukaku takasına dair çıkan haberleri yalanladı.

SERBEST KALMA BEDELİNİ TALEP EDİYOR 

Romano, Chelsea'nin Lukaku'yu isteyen kulüplerden oyuncunun serbest kalma bedelini talep ettiğini belirtti.

Yine haberde Romelu Lukaku'nun serbest kalma bedelinin 38 milyon Sterlin (44.6 milyon Euro) olduğu aktarıldı.

31 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sezonu Roma'da kiralık geçiren Romelu Lukaku, çıktığı toplam 47 maçta 21 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.


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