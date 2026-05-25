Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi

7 yıl aradan sonra Al Nassr'a Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu getiren teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Al Nassr'da kalmayacağının sinyallerini kendisi de veren Portekizli teknik adam için adeta mucize bir gelişme yaşandı.

Suudi gazeteci Bukairy'nin haberine göre; Al Nassr, Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya vardı. Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi gerektiğini yönetime bildirmesi sonrası adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Jorge Jesus'un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile da anılıyordu.

Deneyimli çalıştırıcı önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın.”