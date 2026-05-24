Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

24.05.2026 15:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat’ın geleceğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat performansıyla İspanyol ekibinde oldukça sevilen bir futbolcu oldu. Betis'in Amrabat'ın bonservisini alıp almayacağına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

İspanyol basınından Ficherio’nun paylaştığı habere göre; Real Betis yönetimi, oyuncunun bonservisini almak adına yürüttüğü resmi temasların ardından geri adım atma kararı aldı. Yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Endülüs ekibinin transferden vazgeçmesindeki en büyük etken ise yüksek maliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği bonservis bedeli ve Faslı yıldızın mevcut maaş beklentisi Real Betis'e oldukça fazla geldi. Ekonomik kriterleri ön planda tutan İspanyol yönetimi, bu şartlar altında transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya macerası noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde yeniden Fenerbahçe'ye geri dönecek. İstanbul'a dönüş hazırlığı yapan Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini ve takımda kalıp kalmayacağını ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi belirleyecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #real betis #Sofyan Amrabat

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den EuroLeague'e sert tepki
Fenerbahçe'den EuroLeague'e sert tepki Fenerbahçe, EuroLeague Final Four'da sarı-lacivertli taraftarların ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek organizasyona sert tepki gösterdi.
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi değildik'
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe gibi değildik' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four'da Olympiakos'a karşı 79-61 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, adı sarı-lacivertli ekiple anılan Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao iddialarına yanıt verdi.