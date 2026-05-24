Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat performansıyla İspanyol ekibinde oldukça sevilen bir futbolcu oldu. Betis'in Amrabat'ın bonservisini alıp almayacağına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

İspanyol basınından Ficherio’nun paylaştığı habere göre; Real Betis yönetimi, oyuncunun bonservisini almak adına yürüttüğü resmi temasların ardından geri adım atma kararı aldı. Yapılan finansal değerlendirmeler sonucunda, bu transferin ekonomik açıdan kulübün mevcut mali yapısına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Endülüs ekibinin transferden vazgeçmesindeki en büyük etken ise yüksek maliyetler oldu. Sarı-lacivertlilerin Amrabat için talep ettiği bonservis bedeli ve Faslı yıldızın mevcut maaş beklentisi Real Betis'e oldukça fazla geldi. Ekonomik kriterleri ön planda tutan İspanyol yönetimi, bu şartlar altında transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanya macerası noktalanacak olan deneyimli futbolcu, önümüzdeki günlerde yeniden Fenerbahçe'ye geri dönecek. İstanbul'a dönüş hazırlığı yapan Amrabat'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini ve takımda kalıp kalmayacağını ise Fenerbahçe'nin yeni yönetimi belirleyecek.