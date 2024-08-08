Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:25
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor!
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Transfer döneminde özellikle İspanyol basınında adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için yeni bir haber gündeme düştü.

İspanyol basınında bu kez, Barcelona'da futbolculara iki gün izin verildiği ve İlkay Gündoğan'ın eşiyle birlikte İstanbul'a gelmek için yola çıktığı duyuruldu.

TRANSFER İÇİN GELİYOR İDDİASI

Havalimanından fotoğrafı paylaşılan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'da transfer görüşmesi yapabileceği iddia edildi.

Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Katalan kulübünde kalıp kalmayacağı henüz belli olmadı.

FLİCK İLE YÖNETİM FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Katalan ekibinin başına geçen Alman teknik direktör Hansi Flick'in İlkay Gündoğan'ın takımda kalmasına sıcak baktığı belirtilirken, yönetimin ise yüksek maaş alan isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu ile yolları ayırabileceği vurgulandı.

Barcelona'da geçen sezon 51 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.


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