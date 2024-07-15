Adı Galatasaray ile anılıyordu: Barcelona'da İlkay Gündoğan gelişmesi!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:36

Güncelleme: 15.07.2024 - 21:36

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı ileri sürülen İlkay Gündoğan için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanya merkezli Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına izin verdi.

Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile geleceği için görüşeceği belirtildi.

Yapılan görüşmenin ardından İlkay ayrılmak isterse İspanyol devinin gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

NİCO WİLLİAMS VE DANİ OLMO İDDİASI

İlkay'ın potansiyel ayrılığının, Barcelona'yı ciddi bir maaş yükünden kurtaracağı yazıldı.

Ayrıca bu vedanın Katalan devine Nico Williams ve Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için olanak sağlayacağı kaydedildi.

Barcelona'da 51 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.