Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması!

Karşıyaka formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt için transfer açıklaması geldi.

Yeşilyurt için Fenerbahçe'nin ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken, Hull City ve Trabzonspor'un da girişim yaptığı açıklandı. Kulübün tek şartının ise oyuncunun sezonu Karşıyaka'da tamamlaması olduğu aktarıldı.

"TRABZONSPOR'LA G ÖRÜ ŞMEMİZ OLDU AMA FENERBAH ÇE C İDDİ ŞEKİLDE DEVREDE"

Radyospor'a konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamalarda kaydettik ama şu an Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor. Sadece Türkiye'den değil, Hull City de Adem'e talip oldu. Hull City yetkilileri 10-15 gün önce Adem'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bizim tek bir şartımız var; Adem hangi kulübe giderse gitsin, bu sezonu Karşıyaka formasıyla tamamlamalı. Onun gelişimine burada devam etmesi gerekiyor. Adem, gittiği yerden geri dönmeyecek kadar büyük bir yetenek. Eğer sağ ayağını da biraz daha etkili kullanmaya başlarsa çok farklı bir seviyeye çıkacak" dedi.

8 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Bu sezon Karşıyaka forması ile TFF 3. Lig'de 8 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistle oynadı.