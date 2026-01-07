Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması!

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması!

7.01.2026 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması!

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, transferde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan 18 yaşındaki futbolcu Adem Yeşilyurt hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka formasıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt için transfer açıklaması geldi.

Yeşilyurt için Fenerbahçe'nin ciddi şekilde devrede olduğu belirtilirken, Hull City ve Trabzonspor'un da girişim yaptığı açıklandı. Kulübün tek şartının ise oyuncunun sezonu Karşıyaka'da tamamlaması olduğu aktarıldı.

"TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞMEMİZ OLDU AMA FENERBAHÇE CİDDİ ŞEKİLDE DEVREDE"

Radyospor'a konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ile ciddi bir görüşmemiz oldu önemli aşamalarda kaydettik ama şu an Fenerbahçe çok daha ciddi bir şekilde devrede. Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da kulübümüzle görüşüyor. Sadece Türkiye'den değil, Hull City de Adem'e talip oldu. Hull City yetkilileri 10-15 gün önce Adem'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bizim tek bir şartımız var; Adem hangi kulübe giderse gitsin, bu sezonu Karşıyaka formasıyla tamamlamalı. Onun gelişimine burada devam etmesi gerekiyor. Adem, gittiği yerden geri dönmeyecek kadar büyük bir yetenek. Eğer sağ ayağını da biraz daha etkili kullanmaya başlarsa çok farklı bir seviyeye çıkacak" dedi.

8 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Bu sezon Karşıyaka forması ile TFF 3. Lig'de 8 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol ve 2 asistle oynadı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #transfer #Karşıyaka

İlgili Haberler

Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: Gökhan Ünal'dan açıklama!
Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilmişti: Gökhan Ünal'dan açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği teknik direktörlerden Gökhan Ünal, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in sabah saatlerinde ameliyat edildiği öğrenildi.
Ergin Ataman'dan ayrılık mesajı: 'EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak...'
Ergin Ataman'dan ayrılık mesajı: 'EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak...' Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Virtus Bologna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ataman, "Sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.