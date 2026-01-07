Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi

7.01.2026 19:13:00
AA
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in sabah saatlerinde ameliyat edildiği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat edildi.

Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki bir hastanede başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

