Adı Galatasaray ile anılıyordu: Arda Usluoğlu'na bir talip daha!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:26

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:26

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki golcüsü Arda Usluoğlu için Galatasaray'ın ardından Başakşehir de devreye girdi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği oyuncuyu isteyen Başakşehir'in Bucaspor 1928 yönetimiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Bucaspor 1928'in ise Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talep ettiği belirtildi.

Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMİŞTİ

Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edilmişti. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katıldığı Dostluk Turnuvası’nın kadrosuna çağrıldı.

Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele etti. Arda 3 maçta da oynadı.