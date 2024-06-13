Adı Galatasaray ile anılıyordu: Arda Usluoğlu'na bir talip daha!
Transferde adı Galatasaray ile anılan TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'in genç futbolcusu Arda Usluoğlu ile Başakşehir'in ilgilendiği kaydedildi.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki golcüsü Arda Usluoğlu için Galatasaray'ın ardından Başakşehir de devreye girdi.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği oyuncuyu isteyen Başakşehir'in Bucaspor 1928 yönetimiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Bucaspor 1928'in ise Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talep ettiği belirtildi.
Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı.
MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMİŞTİ
Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edilmişti. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katıldığı Dostluk Turnuvası’nın kadrosuna çağrıldı.
Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele etti. Arda 3 maçta da oynadı.
Spor Haberleri
- İlkay Gündoğan'dan ırkçı ankete sert tepki!
- Galatasaray ile anılan Arda'ya bir talip daha!
- Filenin Sultanları'nın Paris'teki rakipleri belli oluyor
- Gürcü yıldızdan Türkiye açıklaması!
- Sinop'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasa
- Fernando Santos imzayı attı!
- Borussia Dortmund'da yol ayrımı!
- Milli yıldızdan sakatlık açıklaması!
- Bertuğ Yıldırım: 'Gol sıkıntısı yaşamayız'
- Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 150 liraya olunabiliyor!
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Bal kadar tatlı 4 burç: Bu burçlar şeker gibi tatlı
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar