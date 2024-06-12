Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın gelecek sezonun hazırlık çalışmalarına başlayacağı tarih ortaya çıktı.
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı netleşti.
3 TEMMUZ'DA TOP BAŞI YAPACAK
Sarı-kırmızılı takımda tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak iletildiği kaydedildi.
Galatasaray'ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gideceği ve Linz bölgesinde kampa gireceği belirtildi.
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