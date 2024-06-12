Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın gelecek sezonun hazırlık çalışmalarına başlayacağı tarih ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:35
Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu!
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Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı netleşti.

3 TEMMUZ'DA TOP BAŞI YAPACAK

Sarı-kırmızılı takımda tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihinin 3 Temmuz olarak iletildiği kaydedildi.

Galatasaray'ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gideceği ve Linz bölgesinde kampa gireceği belirtildi. 


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