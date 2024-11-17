Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:45

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Berat Fırat, Arda Bostan, Abreu, Muhammet Ertuğrul, Fatih Eren Uğur, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Şahin, Gökhan Çakal, Yiğit Yıldız, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patri, Arslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Hüseyin Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Doğukan Ulu)

Setler: 19-25, 21-25,18-25

Süre: 86 dakika (28, 32, 26)


Etiketler: #Galatasaray HDI Sigorta #Bursa Büyükşehir Belediyespor #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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