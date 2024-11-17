Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Berat Fırat, Arda Bostan, Abreu, Muhammet Ertuğrul, Fatih Eren Uğur, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Şahin, Gökhan Çakal, Yiğit Yıldız, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patri, Arslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Hüseyin Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Doğukan Ulu)
Setler: 19-25, 21-25,18-25
Süre: 86 dakika (28, 32, 26)
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