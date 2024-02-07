Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen kararını verdi!
Transferde adı Galatasaray ile anılan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in takımda kalma kararı aldığı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Christian Eriksen, geleceği için kararını verdi.
İngiltere merkezli Sky'da yer alan habere göre, Eriksen'in bu sezon Manchester United'da az süre alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesine girdiği kaydedildi. Ancak Danimarkalı orta saha oyuncusunun, sezonu Manchester United'da tamamlayacağı belirtildi.
ERİKSEN KARARINI VERDİ
Deneyimli orta saha oyuncusunun, Manchester United'da sezonun geri kalanına odaklandığı aktarıldı.
Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Christian Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Christian Eriksen haberleri galatasaray haberleri manchester united haberleri transfer haberleri İngiltere Premier Lig haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması