Adı Galatasaray ile anılıyordu: Daichi Kamada'nın temsilcisinden Türkiye yanıtı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'da forma giyen Japon oyuncu Daichi Kamada'nın temsilcisi, basın mensuplarına konuştu. Temsilci, Kamada'nın Türkiye'ye transferi hakkında, "Evet Türk takımları ile adı haberlerde geçiyor ama hala şans yok" ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 27 yaşındaki Kamada'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
10 numara pozisyonunda görev alan Kamada'nın teknik ekiple sorun yaşadığı ve Çizme'ye veda edeceği belirtildi.
Galatasaray'ın önceki yaz görüştüğü iddia edilen yıldız oyuncu ile yeniden temas kurduğu öne sürülürken dikkat çeken bir açıklama geldi.
TÜRKİYE İÇİN TRANSFER CEVABI
Daichi Kamada'nın temsilcisi Sports Digitale'e şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'ye transfer olma şansı yok demiştim, öyle de oldu. Evet Türk takımları ile adı haberlerde geçiyor ama hala şans yok"
21 MAÇTA 1 GOL, 1 ASIST KATKISI
Yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Lazio'ya bedelsiz olarak transfer olan Kamada, bu sezon forma giydiği 21 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 31 kez Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu 7 kez fileleri havalandırdı.
Şimdiye kadar 1.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapılan Kamada'nın geleceğiyle ilgili ne tür bir karar vereceği merak konusu.
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