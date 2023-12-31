Perinçek Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçlamıştı ama... Aydınlık yazarı 'Atatürk birleştirdi' dedi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 31.12.2023 - 18:12

Cumhur İttifakı'nın sıkı destekçisi Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, skandallar zincirine sahne olan Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' organizasyonu üzerinden Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yaylım ateşine tutmuştu. Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık gazetesinde ise Perinçek'i kızdıracak sözlerin yer aldığı bir köşe yazısı yayımlandı.

Gazetenin yazarlarından Kamil Erdoğdu tarafından kaleme alınan "Atatürk birleştirdi..." başlıklı yazıda "Atatürk resimli formalarla sahaya çıkmak Suudi Arabistan yasalarına aykırıysa bunun gereği önceden yapılabilirdi. Cumhuriyet’in 100.yılında sahaya Atatürk posteri veya sözlerinin yazıldığı pankartla sahaya çıkmaktan feragat etmek o ülkenin yasalarına saygı duymamak anlamına gelmiyor. “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü kimin hassas duygularını incitiyor? Ayrıca Suudi yetkililerin resmî ziyaretlerinde Anıtkabir’i ziyaret etmemeleri gibi bir nezaketsizlik de içermiyor." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğdu yazısının sonunda "Spor yorumcuları önceki güne kadar “Fenerbahçe ile Galatasaray’ın hiçbir zaman dost olamayacaklarını” konuşuyordu. Oysa iki kulübün Cumhuriyet’in payandaları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Taraftarları sürekli Atatürk, Cumhuriyet ve Filistin gibi konularda net tavır alıyor. Son olay sadece iki kulübü değil, tüm kulüpleri bir araya getirdi" diye yazdı.

PERİNÇEK NE DEMİŞTİ?

'Süper Kupa' organizasyonunda yaşanan skandallar büyük tepkiye neden olurken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iki büyük Türk takımına karşı Suudi Arabistan'ın yanında yer almış ve “Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?” gibi sözler sarf etmişti. Perinçek ayrıca "Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular” iddiasında bulunmuştu.