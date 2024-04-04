Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oluyor!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un, transferde ismi Galatasaray ile anılan Türk oyuncu Eren Dinkçi'yi kadrosuna katacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:02
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oluyor!
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Bundesliga'nın Heidenheim takımında forma giyen Türk futbolcu Eren Dinkçi, bir başka Alman ekibe transfer olmaya hazırlanıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Freiburg, bonservisi Werder Bremen'de olan Eren'in transferinde son aşamaya geldi.

Haberde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin Freiburg tarafından ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Türk oyuncu Eren Dinkçi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Alman basınına konuşan Baumann, "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık. Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız" sözlerini sarf etmişti.

İsmi Galatasaray ile de anılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'da çıktığı 27 maçta 9 gol 5 asistlik performans gösterdi.


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