Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'
Süper Lig ekibi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi.
Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.
"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.
Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.
Günaydın #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/aUVHk7lwwS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 4, 2024
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