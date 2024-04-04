Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:06

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:06

Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.

Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.