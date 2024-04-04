Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'

Süper Lig ekibi Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:06
Galatasaray'dan çarpıcı paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz'
Abone Ol google-news

Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Günaydın Galatasaray Ailesi" metni ile yapılan paylaşımda, daha önce Galatasaray tribünlerinde açılan ve hakem eleştirilerinde bulunan 3 pankarta yer verildi.

Kulübün yaptığı paylaşımda sırasıyla, "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.


galatasaray haberleri TFF haberleri MHK haberleri süper lig haberleri hakem haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın derneklerinden Fenerbahçe ve Ali Koç tepkisi!

Galatasaray'ın derneklerinden Fenerbahçe ve Ali Koç tepkisi!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi açıklandı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En beğenilen 7 burç: Bu burçlar dikkatleri üzerine çekiyor

En beğenilen 7 burç: Bu burçlar dikkatleri üzerine çekiyor
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi: 'Bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş'

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi: 'Bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş'
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Konya'da taraftar sahaya girdi!

Konya'da taraftar sahaya girdi!
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
İhanet etme ihtimali yüksek 6 burç: Her an sırtınızdan bıçaklayabilirler...

İhanet etme ihtimali yüksek 6 burç: Her an sırtınızdan bıçaklayabilirler...
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!