Adı Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'den Barcelona hamlesi!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin, Barcelona'nın resmi sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktığı kaydedildi.
Barcelona'da takımdan ayrılması gündemde olan İlkay Gündoğan için önemli bir gelişme yaşandı.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından Katalan ekibini takibi bıraktı. Sara Arfaoui'nin bu hamlesi İlkay'ın kesin olarak Barcelona'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
"MANCHESTER CITY'YE DÖNÜYOR"
Türkiye'den adı özellikle Galatasaray ile geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan ile eski takımı Manchester City de ilgileniyor. İspanyol basınından AS, Pep Guardiola'nın eski oyuncusu İlkay'a yeşil ışık yaktığını ve deneyimli yıldızın İngiltere'ye geri döneceğini duyurmuştu.
İlkay Gündoğan'ın geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
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