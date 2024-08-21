Kadroda düşünülmüyordu: Alex de Souza gözünü Galatasaraylı oyuncuya dikti!
Teknik Direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'un, Galatasaray forması giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi.
Süper Lig'in ilk 2 haftasından 1 puan çıkarabilen Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın milli futbolcusunu istiyor.
Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isme kanca attı.
ALEX DE SOUZA ONAY VERDİ
Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için Galatasaray'a teklif yaptı.
Alex de Souza da milli futbolcuyu onaylarken, maaş konusunda Galatasaray'la anlaşma sağlanması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
500 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını talep ediyor.
Galatasaray geçen sezon başında 500 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
2023-24 sezonunun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında çıktığı 31 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.
Spor Haberleri
- Malmö'nün konuğu Sparta Prag!
- Salzburg, Dinamo Kiev deplasmanında!
- İlkay'ın eşinden Barcelona hamlesi!
- Alex gözünü Galatasaraylı oyuncuya dikti!
- Fenerbahçe'den Arjantin hamlesi!
- Genç milliler Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
- Genç basketbolcular çeyrek finalde!
- Galatasaray, Young Boys deplasmanında!
- İngiltere'den Gabriel Sara'ya büyük onur!
- Muhammet Demir eski takımına geri döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dilruba'ya cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye
- Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz isim!
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- Bakanlığa 'uyku keki' şikâyeti