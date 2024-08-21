Kadroda düşünülmüyordu: Alex de Souza gözünü Galatasaraylı oyuncuya dikti!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:17

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:17

Süper Lig'in ilk 2 haftasından 1 puan çıkarabilen Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın milli futbolcusunu istiyor.

Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isme kanca attı.

ALEX DE SOUZA ONAY VERDİ

Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için Galatasaray'a teklif yaptı.

Alex de Souza da milli futbolcuyu onaylarken, maaş konusunda Galatasaray'la anlaşma sağlanması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını talep ediyor.

Galatasaray geçen sezon başında 500 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2023-24 sezonunun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında çıktığı 31 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.