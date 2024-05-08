Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla forması giyen Marcao'nun, olası ayrılık durumunda Galatasaray'a gitmek için İspanyol ekibinden kolaylık istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:27
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marcao'dan transfer isteği!
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Sevilla'nın 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun geleceği, takımın deneyimli ismi Sergio Ramos'a bağlı olacak.

KİRALIK AYRILIK İHTİMALİ

Haberde Ramos'un Sevilla'da kalması halinde, Marcao'nun takımdan kiralık olarak ayrılacağı ifade edildi. Sergio Ramos'un Sevilla'da devam etmemesi durumunda ise Marcao'nun takımda kalacağı kaydedildi.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Haberde Marcao'nun olası ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu belirtildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun da olası ayrılık senaryosunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öne sürüldü.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon Euro (ek ödemeler dahil) karşılığında transfer olmuştu.

Sevilla'da sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu, şu ana kadar İspanyol ekibinin formasıyla 20 maça çıkabildi.


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