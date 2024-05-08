Galatasaraylı Dries Mertens ile sıcak temas: Kabul ederse...
Süper Lig ekibi Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün Belçikalı yıldız Dries Mertens ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Galatasaray’da Süper Lig’in son virajında birçok yıldız isim form grafiğini artırırken Dries Mertens, başarılı oyunuyla öne çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, bu sezon tüm kulvarlarda 53 resmi karşılaşmada mücadele etti. Belçikalı futbolcu, bu maçların 48’inde forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Mertens, ligde son düzlüğe girilirken tecrübesini sahaya yansıtmayı başardı.
KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI
Kariyerinin son 5 sezonunda en çok skor katkısı verdiği dönemi geçiren Belçikalı futbolcu; 11 kez fileleri sarstı, 14 de gol pası verdi. Mertens, oynadığı son 7 lig karşılaşmasında ise 4 gol ve 8 asist üretti. 37 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 7 karşılaşmada skora katkı sağladı.
1 SENE DAHA KALMAYA SICAK
Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonu bitecek Mertens’in takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşında indirime gitmesini bekliyor. Mertens, kazancını düşürmeyi kabul ederse 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek.
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