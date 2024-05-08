Kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye flaş ceza!
Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin 5 maç ceza aldığı açıklandı.
Fatih Karagümrük'te Mondihome Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli oyuncu Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı.
PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.
Disiplin kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:
''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.''
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