Kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye flaş ceza!

Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin 5 maç ceza aldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:14
Kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye flaş ceza!
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Fatih Karagümrük'te Mondihome Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli oyuncu Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı.

PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

Disiplin kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.''


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