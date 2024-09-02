Galatasaray'dan Filip Kostic hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus forması giyen 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.
KEREM'İN YERİNE FİLİP KOSTİC
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.
Kerem'in ayrılığı sonrası yönetimin, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelerini hızlandıracağı iddia edildi.
Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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