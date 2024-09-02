Galatasaray'dan Filip Kostic hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus forması giyen 31 yaşındaki Sırp oyuncu Filip Kostic ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:43
Galatasaray'dan Filip Kostic hamlesi!
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.

KEREM'İN YERİNE FİLİP KOSTİC

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.

Kerem'in ayrılığı sonrası yönetimin, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelerini hızlandıracağı iddia edildi.

Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.


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