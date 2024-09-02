Trabzonspor'dan yabancı sınırı açıklaması: 'Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon programında yabancı sınırı hakkında konuştu. Doğan, "Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 21:26
Trabzonspor'dan yabancı sınırı açıklaması: 'Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralıyla ilgili açıklama yaptı.

Kuralın değişebileceğinden bahseden Doğan, "Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR MEN EDİLİRDİ"

UEFA'daki 68 dosyanın kapatıldığından bahseden Ertuğrul Doğan, "7,1 Milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 Milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk" diye konuştu.


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