Adı Galatasaray ile anılıyordu: Tottenham'dan Davinson Sanchez kararı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:28

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Davinson Sanchez ile yolları ayrılabilir.

İngiltere merkezli Sky Sports'ta yer alan habere göre; Tottenham, Kolombiyalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

27 yaşındaki futbolcu, transfer döneminde daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.