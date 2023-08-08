Galatasaray, Tete transferini bitiriyor
Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'nin transferinde sona yaklaştı.
Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshinde hukuki bir risk görülmedi.
Brezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 5 milyon euro imza parası ve 3.5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
FENERBAHÇE ANLAŞAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Kulübü, transferde adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete hakkında açıklama yayınlamıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferinin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.
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