Galatasaray, Tete transferini bitiriyor

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:46

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshinde hukuki bir risk görülmedi.

Brezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 5 milyon euro imza parası ve 3.5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

FENERBAHÇE ANLAŞAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, transferde adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete hakkında açıklama yayınlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferinin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.