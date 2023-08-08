Galatasaray, Tete transferini bitiriyor

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'nin transferinde sona yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:46
Galatasaray, Tete transferini bitiriyor
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Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshinde hukuki bir risk görülmedi.

Brezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 5 milyon euro imza parası ve 3.5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

FENERBAHÇE ANLAŞAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI 

Fenerbahçe Kulübü, transferde adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete hakkında açıklama yayınlamıştı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferinin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.


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