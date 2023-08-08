Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:25

Bafetimbi Gomis'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli forvet, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile resmi sözleşme imzaladı.

Transfer sonrası Gomis, "Herkese merhaba, benim adım Gomis ve Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve umarım sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.