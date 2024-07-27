Adı Galatasaray ile anılıyordu: Wendel'den Zenit açıklaması!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:52

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:52

Galatasaray'ın listesinde yer alan Wendel, Zenit'in Rubin Kazan'ı 4-0 mağlup ettiği maçın oyuncusu seçildi. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımı üzen bir açıklama yaptı.

Wendel, mücadele sonrası "Umarım tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" dedi. Yıldız ismin bu açıklaması Zenit'te kalacağı şeklinde yorumlandı.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDER"

26 yaşındaki Brezilyalı yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Açıklamalarına devam eden Wendel, "Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.