Galatasaray'dan Wendel için rekor teklif: Tarihe geçebilir!
Galatasaray'ın, Wendel için Zenit'e 20 milyon Euro + sonraki satıştan pay teklif ettiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sıradaki hedefi orta saha takviyesi. Sarı kırmızılıların hedefindeki isim ise Wendel.
Wendel için Zenit ile kurulan ilk temasta Rus ekibinin talebi 30 milyon Euro olmuştu.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Wendel için Zenit'in kapısını son kez çaldı ve teklifi rekor seviyeye çekti.
Haberde Galatasaray'ın teklifinin 20 milyon Euro + sonraki satıştan pay olduğu vurgulandı.
Wendel'in bu rakam karşılığında Galatasaray'a imza atması halinde Brezilyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.
Söz konusu alanda rekor 17.05 milyon Euro ile Jardel'e ait.
ZENİT İNDİRİME GİTTİ
Öte yandan yine haberde Zenit'in pazarlıklarda 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya indiği detayı da verildi.
Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkıp 2894 dakika sahada kalan Wendel 4 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Wendel için rekor teklif
- Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- Arabistan'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!
- Bayern Münih'ten Tah için yeni teklif!
- Hatayspor'dan transfer açıklaması!
- Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Gençlerbirliği
- Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile anlaştı!
- U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!
- Galatasaray'ın Avusturya'daki son rakibi Parma
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Hamas liderini meclise davet edelim'
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- CHP'li belediyelere planın perde arkası
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme!
- 'Göcek’te neler oluyor?'