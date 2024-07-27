Galatasaray'dan Wendel için rekor teklif: Tarihe geçebilir!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:14

Güncelleme: 27.07.2024 - 11:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sıradaki hedefi orta saha takviyesi. Sarı kırmızılıların hedefindeki isim ise Wendel.

Wendel için Zenit ile kurulan ilk temasta Rus ekibinin talebi 30 milyon Euro olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Wendel için Zenit'in kapısını son kez çaldı ve teklifi rekor seviyeye çekti.

Haberde Galatasaray'ın teklifinin 20 milyon Euro + sonraki satıştan pay olduğu vurgulandı.

Wendel'in bu rakam karşılığında Galatasaray'a imza atması halinde Brezilyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Söz konusu alanda rekor 17.05 milyon Euro ile Jardel'e ait.

ZENİT İNDİRİME GİTTİ

Öte yandan yine haberde Zenit'in pazarlıklarda 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya indiği detayı da verildi.

Geride bıraktığımız sezonda toplam 35 maça çıkıp 2894 dakika sahada kalan Wendel 4 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.