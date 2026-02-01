Adı Galatasaray ile anılmıştı: Onyedika'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de ara transfer döneminde orta saha için Galatasaray'ın listesinde olan Raphael Onyedika, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Pape Gueye için henüz Villarreal'le anlaşma sağlayamazken orta saha transferi için adaylar arasında yer alan Onyedika kısa süre içinde yeni bir takımla anlaşabilir.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt, Nijeryalı futbolcuyu transfer listesine ekledi. Wolfsburg'un Onyedika'yı transfer edebilmek için Club Brugge'le görüşmelerine başladığı belirtildi.

Club Brugge'le sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Onyedika'nın transferi için ödenmesi gereken bonservisin 20 milyon Euro'nun biraz üzerinde olabileceği kaydedildi.

ONYEDIKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola ülkesi Nijerya'da FC Ebedei'de başlayan Raphael Onyedika, sonrasında Midtjylland ve FC Fredericia formalarını giydi. Club Brugge'e 2022'de imza atan Onyedika, oynadığı takımlarda 278 maça çıkarken 17 gol ve 11 asist kaydetti.