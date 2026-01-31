Galatasaray'dan Sane için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Manchester City maçında sakatlık yaşayan Leroy Sane için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır."

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.